Kia рассекретила салон нового кроссовера для России

Южнокорейская компания опубликовала официальные изображения интерьера модели класса B-SUV, которая будет продаваться на российском рынке.

На скетчах можно увидеть большой сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюймов, который возвышается над передней панелью, а также электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль и климат-контроль. В Kia заявили, что кроссовер получит фирменную систему цветной динамической подсветки Sound Mood Lighting.

На шпионских фотографиях интерьера, опубликованных днем ранее, можно было заметить проекционный дисплей.

Все это указывает на то, что компактный кроссовер от Kia получит премиальное оформление и широкий набор оборудования, который не доступен, например, для бюджетного Hyundai Creta.

Премьера автомобиля состоится уже этим летом, а старт российских продаж запланирован на 2020 год. По предварительной информации, кроссовер будет предлагаться с дизельными и бензиновыми двигателями объемом 1,5 литра, а также со 140-сильным турбомотором в сочетании с "роботом" с двумя сцеплениями.