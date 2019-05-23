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Вседорожный Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа 

Motor.ru + ещё 5 8 часов назад
Фото: Motor.ru
В Сети появились фотографии вседорожной версии Ceed — XCeed. Приподнятый хэтчбек, который будет доступен в версиях с передним и полным приводом, сфотографировали без камуфляжа в Южной Корее.
Вседорожная версия Kia Ceed будет отличаться от исходного хэтчбека защитными накладками из пластика, оформлением бамперов и дизайном фонарей. Известно, что производство модели начнется в октябре этого года, а предлагать её будут как с передним, так и с полным приводом. Техническую начинку XCeed разделит с другими машинами семейства.
thekoreancarblog.com
Помимо XCeed скоро в модельном ряду южнокорейской марки появятся большой водородный седан и четырехдверный электрокар длиной 4,7 метра. Также на этот год запланирована премьера новой «Оптимы», которая впервые получит полноприводную трансмиссию с электронноуправляемой муфтой подключения задней оси и несколькими режимами работы.
Последней новинкой Kia в России стал универсал Proceed. Модель предлагается c 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 лошадиных сил или 200-сильным 1,6 T-GDI по цене от 1 519 900 и 1 999 900 рублей соответственно.
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Автоновости , Тест-драйвы , Kia
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