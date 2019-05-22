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Представлен Aston Martin DBS Superleggera в «суперагентском» исполнении 

Автовести 22 мая 2019
Фото: © Aston Martin
Похоже, новые специальные "бондовские" версии суперкаров Aston Martin появляются теперь столь же регулярно, как и очередные фильмы бондианы. На сей раз любой желающий (и имеющий на эту прихоть достаточно средств) может почувствовать себя Джеймсом Бондом, сев за руль юбилейной спецверсии DBS Superleggera OHMSS Edition.
Столь сложная и малопонятная для непросвещенных аббревиатура OHMSS в названии модели на самом деле не требует никакой дешифровки и прочих шпионских навыков — она означает On Her Majesty’s Secret Service. Именно так — "На секретной службе Ее Величества" — назывался 6-й фильм о суперагенте 007, вышедший на экраны ровно 50 лет назад. И именно в этом фильме на смену классическому и изысканному Aston Martin DB5 пришла модель DBS 1969 года выпуска.
Установленный под капотом DBS Superleggera OHMSS Edition 5,2-литровый твин-турбо в конфигурации V12 развивает мощность в 715 л.с., который обеспечивает "шпионскому" суперкару надлежащий разгон до 100 км/ч всего за 3,4 секунды, что Бонду полувековой давности с его тогдашним DBS и не снилось. Внешними отличиями спецверсии станут особая решетка радиатора в стиле классического DBS, углеволоконные элементы в отделке, кованые колеса замысловатого дизайна и надписи OHMSS Edition в зоне боковых дефлекторов.
Салон отделан черной кожей в винтажном, опять же, сочетании с серой алькантарой, а также вставками и нитями прострочки ярко-красного цвета. Пороги украшены декоративными информационными табличками с логотипом 007 и номером экземпляра автомобиля. Кроме того, суперкар укомплектован специальным кейсом для хранения напитков, который размещается в особой нише багажного отделения, что уже дало знатокам повадок британского суперагента повод пошутить, что с учетом мощности машины эти напитки определенно будут не аккуратно смешаны, как он любит, а безбожно взболтаны. А вот катапультируемые сиденья в комплектацию не входят даже опционально.
Таким образом DBS Superleggera OHMSS Edition пополнит линейку "бондовских" спецверсий, в которой уже числится актуальная модель Goldfinger DB5 и DB9 GT Bond Edition 2015 года. Всего будет выпущено лишь 50 (по числу юбилейных лет) таких машин — все одного и того же оттенка оливкового цвета, в который был окрашен оригинальный DBS 1969 года. Стоимость эксклюзивного автомобиля составит немалые 307 007 фунтов стерлингов (обращаем внимание на последние три цифры цены!).
Поставки DBS Superleggera OHMSS Edition начнутся в конце этого года и будут приурочены непосредственно к 50-летнему юбилею фильма "На секретной службе Ее Величества", премьера которого состоялась 13 декабря 1969 года.
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Автоновости , Aston Martin , Aston Martin DB5 , Джеймс Бонд
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