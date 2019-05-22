Представлен Aston Martin DBS Superleggera в «суперагентском» исполнении

Похоже, новые специальные "бондовские" версии суперкаров Aston Martin появляются теперь столь же регулярно, как и очередные фильмы бондианы. На сей раз любой желающий (и имеющий на эту прихоть достаточно средств) может почувствовать себя Джеймсом Бондом , сев за руль юбилейной спецверсии DBS Superleggera OHMSS Edition.

Столь сложная и малопонятная для непросвещенных аббревиатура OHMSS в названии модели на самом деле не требует никакой дешифровки и прочих шпионских навыков — она означает On Her Majesty’s Secret Service. Именно так — "На секретной службе Ее Величества" — назывался 6-й фильм о суперагенте 007, вышедший на экраны ровно 50 лет назад. И именно в этом фильме на смену классическому и изысканному Aston Martin DB5 пришла модель DBS 1969 года выпуска.

Установленный под капотом DBS Superleggera OHMSS Edition 5,2-литровый твин-турбо в конфигурации V12 развивает мощность в 715 л.с., который обеспечивает "шпионскому" суперкару надлежащий разгон до 100 км/ч всего за 3,4 секунды, что Бонду полувековой давности с его тогдашним DBS и не снилось. Внешними отличиями спецверсии станут особая решетка радиатора в стиле классического DBS, углеволоконные элементы в отделке, кованые колеса замысловатого дизайна и надписи OHMSS Edition в зоне боковых дефлекторов.

Салон отделан черной кожей в винтажном, опять же, сочетании с серой алькантарой, а также вставками и нитями прострочки ярко-красного цвета. Пороги украшены декоративными информационными табличками с логотипом 007 и номером экземпляра автомобиля. Кроме того, суперкар укомплектован специальным кейсом для хранения напитков, который размещается в особой нише багажного отделения, что уже дало знатокам повадок британского суперагента повод пошутить, что с учетом мощности машины эти напитки определенно будут не аккуратно смешаны, как он любит, а безбожно взболтаны. А вот катапультируемые сиденья в комплектацию не входят даже опционально.

Таким образом DBS Superleggera OHMSS Edition пополнит линейку "бондовских" спецверсий, в которой уже числится актуальная модель Goldfinger DB5 и DB9 GT Bond Edition 2015 года. Всего будет выпущено лишь 50 (по числу юбилейных лет) таких машин — все одного и того же оттенка оливкового цвета, в который был окрашен оригинальный DBS 1969 года. Стоимость эксклюзивного автомобиля составит немалые 307 007 фунтов стерлингов (обращаем внимание на последние три цифры цены!).

Поставки DBS Superleggera OHMSS Edition начнутся в конце этого года и будут приурочены непосредственно к 50-летнему юбилею фильма "На секретной службе Ее Величества", премьера которого состоялась 13 декабря 1969 года.