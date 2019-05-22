Сахалинские заправки поймали на продаже некачественного топлива

Сразу на нескольких АЗС в регионе торговали бензином и дизелем с повышенным содержанием серы.

В пресс-службе Росстандарта рассказали о результате проверок заправочных станциях в Сахалинской области. Выяснилось, что одна АЗС в городе Корсаков продавала дизель, в котором содержание серы достигало 262 мг/кг при норме не более 10 мг/кг. Кроме того, в бензине Аи-95 количество серы было превышено в 5,8 раза по сравнению с нормативным значением.

Аналогичные нарушения такжн выявили на двух АЗС в Южно-Сахалинске. Там в исследованном дизельном топливе фактическое содержание серы достигло 134 мг/кг. По результатам проверок к юридическим лицам приняты меры по возбуждению административного производства.

Напомним, по закону за продажу некачественного топлива предусмотрен штраф в размере 1% от годовой выручки за год, но не менее 500 тыс. рублей.