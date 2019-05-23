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В Госдуме назвали условия для возврата штрафа за +10 км/ч 

Авторамблер + ещё 4 13 часов назад
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
Депутаты считают возможным снижение нештрафуемого порога превышения с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч. Но только при выполнении нескольких условий.
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и градостроительству Вячеслав Лысаков в разговоре с "Интерфаксом" заявил, что прежде чем вводить наказание за превышение допустимскорости на 10 км/ч, необходимо первым делом провести ревизию дорог. Затем — увеличить скоростной режим на трассах, а также "исключить "кормушки" — то есть убрать знаки о ремонте и снижении скорости там, где по факту дорожные работы не проводятся. И только после этого, по словам Лысакова, "можно говорить о превышении скоростного режима и штрафах".
В связи с этим Госдума поручила комитету по транспорту и комитету по госстроительству и законодательству получить у МВД статистику нарушений скоростного режима, а у Минтранса выяснить, почему на современных федеральных трассах до сих пор действует скоростной режим, введенный еще в середине прошлого века. "Из ответов министерств нельзя однозначно заявить, что превышение скорости является причиной ДТП", — заявил Лысаков. Он также добавил, что "законодательной работы о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч и повышении штрафов за его нарушение ни в правительстве, ни в Госдуме не ведется".
Как сообщал "Авторамблер", ранее введение штрафа за превышение на 10 км/ч поддержали заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов и Госавтоинспекция. Предполагается, что за превышение скорости на 10 км/ч водителей будут наказывать штрафом в размере 500 рублей, а санкцию за более серьезное превышение на 20-40 км/ч увеличат с нынешних 500 рублей до 3 тыс. рублей. По расчетам Ликсутова, нововведение может заработать уже в 2019 году. В ГИБДД называют более осторожные сроки — 2020 либо 2021 год.
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Автоновости , Максим Ликсутов , Вячеслав Лысаков , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , Минтранс РФ , ГИБДД , МВД , Интерфакс
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