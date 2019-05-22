В России отзывают 14,5 тысячи автомобилей Ford

ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзывает в России 14 тыс. 576 автомобилей марки Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств являются результаты исследования, в которых установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес», — указывается в сообщении.

Это, в свою очередь, может стать причиной образования трещин на этих деталях. В Росстандарте добавили, что трещины увеличивают риск аварий во время движения.

Отзыв коснулся автомобилей, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018 года.