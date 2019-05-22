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В России отзывают 14,5 тысячи автомобилей Ford 

RT на русском + ещё 23 22 мая 2019
Фото: Reuters
ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзывает в России 14 тыс. 576 автомобилей марки Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
«Причиной отзыва транспортных средств являются результаты исследования, в которых установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес», — указывается в сообщении.
Это, в свою очередь, может стать причиной образования трещин на этих деталях. В Росстандарте добавили, что трещины увеличивают риск аварий во время движения.
Отзыв коснулся автомобилей, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018 года.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ отзывает 32 892 автомобиля Lada Largus. Сообщалось, что причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов и возникновения повышенного усилия на педаль тормоза.
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Комментарии
Автоновости , ДТП , Lada Largus , Lada , Ford Explorer , Автоваз
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