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Mercedes объявил об отзыве 18 автомобилей в России 

Car.ru 22 мая 2019
Фото: car.ru
Компания Mercedes решила отозвать из России такие модели, как Benz C-Class, E-Class и GLK.
Все дело в том, что они нуждаются в сервисном обслуживании. Необходимо поменять усилители рулевого управления на всех этих машинах. По мнению компании, ремонту подлежат 18 машин этих моделей, которые сошли с конвейера в 2018 и текущем году. Уведомление об этом появилось на официальном сайте государственного Росстандарта.
Основная причина отзыва этих машин заключается в датчике, расположенном в электроусилителе. По мнению специалистов, его комплектация не соответствует спецификации.
Компания уведомляет автомобилистов, которые приобрели потенциально неисправное оборудование, что им необходимо обратиться в сервисный центр. Помимо этого, есть возможность узнать, является ли данная машина частью отзывной кампании с помощью ВИН-номера. Посмотреть отозванные номера можно в отдельном документе, который выложен в свободный доступ на ресурсе Росстандарта.
На данных машинах рулевое управление в сервисе заменят автовладельцам бесплатно.
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