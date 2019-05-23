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BMW X5 и X7 получили мощные версии M50i 

Авторамблер + ещё 5 12 часов назад
Фото: Авторамблер
Мюнхенская марка анонсировала выпуск кроссоверов X5 и X7 с приставкой M50i.
Сейчас эти модели можно приобрести в мощной дизельной модификации M50d, однако уже в этом году линейка пополнится вариантом с бензиновым двигателем 4.4 V8 битурбо, знакомым по спорткупе M850i. Его отдача составляет 530 л.с.
Мотор сочетается с восьмидиапазонным "автоматом" и системой полного привода с муфтой подключения передней оси, дополненной штатным задним дифференциалом M Sport с электронноуправляемой блокировкой. Стандартно на X5 M50i установлена пружинная подвеска, за доплату предложат пневматическую. В X7 M50i пневмобаллоны предусмотрены по умолчанию.
В списке дополнительного оборудования указаны адаптивное рулевое управление, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, 22-дюймовые литые диски.
С лонч-контролем X5 M50i набирает первую "сотню" за 4,3 секунды, что на 0,1 секунды хуже по сравнению с предыдущим X5 M. Результат X7 M50i — 4,7 секунды.
Старт производства X5 M50i и X7 M50i запланирован на август 2019 года, поставки автомобилей начнутся осенью.
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Автоновости , BMW , BMW X5
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