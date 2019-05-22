Крым заставят «треногами»

Несмотря на продолжающуюся "войну" автомобилистов с камерами на треногах, количество мобильных комплексов в Крыму вырастет.

Уже в июне на крымских дорогах планируется установить 110 новых "треног", а в сентябре к ним прибавятся еще 33, передает РИА "Новости Крым". При этом местные водители всеми силами борются со "штрафами из кустов", считая их незаконными — портят технику, а иногда и вступают в конфликты с частниками, обслуживающими устройства. В Госавтоинспекции же такую фиксацию нарушений ПДД считают законной.

В ведомстве отмечают, что частники не могут "воткнуть "треногу" где угодно" — места для установки камер определяют в ГИБДД на основе данных об аварийности того или иного участка. Гаишники уверяют, что могут отслеживать комплексы по GPS — если он установлен не на указанном месте, то частнику грозит штраф.

Не согласны инспекторы и с тем, что "треноги" специально ставят так, чтобы их не сразу можно было заметить. Правила установки мобильных комплексов, напомним, прописаны в ГОСТе, однако известно о многочисленных случаях пренебрежения этими стандартами.