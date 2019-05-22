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Крым заставят «треногами» 

Авторамблер 22 мая 2019
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
Несмотря на продолжающуюся "войну" автомобилистов с камерами на треногах, количество мобильных комплексов в Крыму вырастет.
Уже в июне на крымских дорогах планируется установить 110 новых "треног", а в сентябре к ним прибавятся еще 33, передает РИА "Новости Крым". При этом местные водители всеми силами борются со "штрафами из кустов", считая их незаконными — портят технику, а иногда и вступают в конфликты с частниками, обслуживающими устройства. В Госавтоинспекции же такую фиксацию нарушений ПДД считают законной.
В ведомстве отмечают, что частники не могут "воткнуть "треногу" где угодно" — места для установки камер определяют в ГИБДД на основе данных об аварийности того или иного участка. Гаишники уверяют, что могут отслеживать комплексы по GPS — если он установлен не на указанном месте, то частнику грозит штраф.
Не согласны инспекторы и с тем, что "треноги" специально ставят так, чтобы их не сразу можно было заметить. Правила установки мобильных комплексов, напомним, прописаны в ГОСТе, однако известно о многочисленных случаях пренебрежения этими стандартами.
Как сообщал "Авторамблер", ранее вице-премьер Максим Акимов предлагал отказаться от услуг частников, так как, по его мнению, "ими движет не желание снизить аварийность, а заработать как можно больше на автомобилистах". Переход контроля за "треногами" государству, по оценкам Акимова, может произойти до 2025 года.
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Автоновости , Максим Акимов , ГИБДД , РИА Новости
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