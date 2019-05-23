У ГИБДД появится система по выявлению лишенных прав водителей

Сервис, разработанный НТИ "Автонет", позволит определить маршрут перемещений автомобилей, владельцы которых лишены прав. Таким образом будут ловить водителей, которые сели за руль, не имея на то права.

Официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев в разговоре с ТАСС объяснил, как будет работать новая система "Автодата". По его словам, эта сервисная навигационно-телематическая платформа позволит оперативно выявлять людей, продолжающих управлять автомобилями даже после лишения водительских прав. Информация о нарушителях формируется на основе данных операторов телематических и сервисных платформ, с камер фото— и видеофиксации, а также на основе информации ГИБДД об административных нарушениях.

С помощью базы Госавтоинспекции будут определены номера транспортных средств, собственники которых были лишены права садиться за руль. По координатам этих машин определят места их вероятных перемещений. Результатом станет актуальный список автомобилей с указанием района их поиска (вероятного появления).