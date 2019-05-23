Эвакуированные автомобили москвичам поможет вернуть робот

Виртуальный оператор появился в контакт-центре «Московский транспорт». К нему можно обратиться с вопросами, связанными с эвакуацией автомобилей.

Робот запрашивает госномер машины, а также сообщает, где она находится, что необходимо сделать, чтобы её вернуть, какие документы следует с собой иметь, информирует официальный сайт мэра Москвы.

Уже месяц виртуальный оператор работает на горячей линии «Московский транспорт» в пилотном режиме. Робот помогает москвичам быстрее получать информацию об автомобилях. А также учится отвечать на сложные вопросы и понимать слова. Например, он знает, что «авто» и «тачка» — это одно и то же, — заявил глава столичного контакт-центра Андрей Савицкий.

По его словам, с виртуальным оператором уже поговорили более 1000 человек, это порядка 10% от общего числа звонков по поводу эвакуации машин, поступивших за месяц.

По статистике Департамента информационных технологий Москвы, в сравнении с обычным оператором робот помогает горожанам в два раза быстрее. Со временем он сможет обрабатывать до 100% звонков, касающихся эвакуации автомобиля. Но сложные вопросы можно будет по-прежнему обсудить с человеком.

Как писал News.ru, ранее пресс-служба Администратора Московского парковочного пространства (АМПП) призвала водителей быть более внимательными, когда они оплачивают парковку.