Купе-кроссовер Arkana от Renault: специально для России

До сих пор купе-кроссовер ы выпус кали лишь премиум-марки и самым известным представителем рода считался BMW X6. И вот Renault предлагает свое пятидверное купе A rka na с полным приводом. Причем, спроектировано оно специально для России. Стали известны все подробности о проекте, а также цена автомобиля. И она, кстати, не разочаровала.

Кроссовер с повадками легкового автомобиля

Концепция купе-кроссоверов родилась из желания премиум-марок придать своим паркетникам чуть больше динамики: как внешней, так и по существу. Renault руководствовалась тем же. Ведь с точки зрения прагматиков логичнее построить среднеразмерный кроссовер чуть крупнее Nissan Qashqai, тем более, у Renault уже есть европейска я моде ль Kajar, по размерам близкая к Arkana.

Но тут выяснилось, что россияне при всей их трепетной любви к паркетникам тяготятся их рублеными формами, которые «отягощают» и ездовые качества. Проще говоря, хотят кроссовер с повадками легкового автомобиля. Эта формула, по сути, и легла в основу ДНК Arkana.

И да, она создана с подачи российского офиса и под наши реалии, хотя сам процесс разработки был интернациональным. Выпускают автомобиль в Москве на том же заводе Renault, что Duster и Kaptur. А потому напрашивается вопрос: Arkana — это увеличенный и сглаженный Duster?

Сама компания активно развенчивает миф, что Arkana является техническим близнецом Duster. В ее основе платформа В0+, что подразумевает общую архитектуру и ряд характерных решений (например, задние барабанные тормоза), однако вся «параметрическая» часть отличается: Arkana заметное крупнее «Дастера», не имеет с ним общих кузовных панелей, отличается настройками подвески, жесткостью шасси, остротой руля и массой других нюансов. В Renault взяли базовые принципы платформы B0 и построили на них новый автомобиль. Причем — новый примерно на 55%. Столько уникальных компонентов содержит Arkana.

Хорошо это или плохо — покажут тест-драйвы. Но сама идеология предполагает легковые повадки вкупе с увеличенным до 205 мм просветом, что позволяет считать Arkana вполне полноценным кроссовером.

Доступен и полный привод с подключением задних колес муфтой, причем у Arkana задняя подвеска независимая (у переднеприводных — типа скручивающая балка). Такой же подход используют Duster и Kaptur.

Подвеска хоть и повторяет «дастеровскую» по концепции, но жестче. Renault попыталась сохранить и присущее прототипу равнодушие к плохим дорогам.

«Начинка» С-класса

По размерам Arkana попадает в С-сегмент. Хотя и не дотягивает до его наиболее рослых представителей, вроде Skoda Octavia. Её длина превосходит 4,5 метра, что замет но больше, че м у Renault Duster, например. К тому же Renault увеличила ко лесную базу до впечатляющих 2,7 метра, но вот задние сиденья получили не самыми просторными: видимо, сказалась ниспадающая линия крыши, которая не позволила сместить сиденья назад и сделать посадку более вольготной.

Начальные версии Arkana получат 1,6-литровый двигатель H4M (114 л.с.), хорошо известный россиянам — его ставили даже на ряд моделей Lada. Изначально он разработан альянсом Renault-Nissan, но а даптирован для России и собирается на тольяттинском заводе АВТОВАЗа . Сейчас он ставится на модели семейства B0 (Logan, Sandero, Duster, Kaptur), а также ряд моделей Nissan, включая Qashqai.

Базовая трансмиссия — это монопривод и пятиступенчатая механическая коробка передач. Полный привод в случае базового мотора доступен только с «механикой», но уже шестиступенчатой. А для любителей машин с двумя педалями есть версия с вариатором Jatco, правда, исключительно моноприводная.

Если же нужно все и сразу — есть топовая Arkana с 1,3-литровым турбомотором (150 л.с.), более современным вариатором (CVT X-Tronic) и полным приводом. С такой комбинацией доступны и переднеприводные «Арканы».

Турбо на 92-м бензине

Турбомотор для России? Решение выглядит спорным, тем более, родственные модели оснащаются 2-литровым атмосферниками, однако в Renault решили сменить концепцию.

Сам турбодвигатель TCE150 известен в Европе с 2017 года и разработан совместно с Mercedes-Benz, поэтому и в Россию до сих по поставлялся лишь в качест ве силового агрегата для младших «мерсов».

Renault, видимо, вполне осознает скепсис практичных россиян к бензиновым турбомоторам, и в качестве одного из аргументов выдвигает его приспособленность к работе на бензине АИ-92. Кстати, и мощность для Arkana снижена со 163 л.с. до 150 л.с.

В остальном мотор весьма прогрессивный: у него прямой впрыск топлива, двойные фазовращатели, электрический привод перепускного клапана системы наддува, алюминиевый блок цилиндров без гильз, вместо которых — покрытие высокой твердости Bore Spray Coating. Как известно, такие моторы не подлежат «расточке»: при критическом износе меняется блок цилиндров либо же гаражные мастера гильзуют цилиндры на свой страх и риск.

Кстати, Renault Arkana можно настроить под владельца: при этом изменяются реакции на отклик мотора, алгоритм работы вариатора и «тяжесть» руля. Сам усилитель у Arkana электрический и мощнее, чем у Duster: при меньшем ходе руля (3 оборота от упора до упора) он обеспечивает большую беззаботность при парковочных маневрах.

Цена вопроса

К сожалению, полный прайс-лист на презентации не опубликовали и для первых покупателей доступны лишь версии с 1,3-литровым турбомотором и вариатором в богатой комплектации Edition One по цене от 1,42 млн рублей с моноприводом и от 1,5 млн рублей с полным приводом. Оснащенность при этом весьма впечатляющая: кожаный салон, климат-контроль, мультимедийная система, светодиодные фары, подогрев сидений, руля, лобового стекла и так далее.

Дорого? Конечно, от Renault C-класса вроде бы не ждешь столь впечатляющих прайсов. Но с учетом реалий цена как раз-таки вполне рабочая.

Например, полноприводный кроссовер Hyundai Tuccon с 2-литровым мотором (150 л.с.), полным п риводом и автоматом стоит почти 1,7 млн рублей. То есть, Renault предлагает «демпинг» почти в пару сотен.

Правда, считать эту цену верхней планкой нельзя: скорее всего, Renault еще прощупывает рынок. И если на модель будет хороший спрос, стоимость могут и скорректировать — такое мы видели не раз.

Когда именно на рынке появятся Arkana с 1,6-литровыми моторами и сколько они будут стоить — неясно. Старт продаж запланирован на лето, а волна журналистки тест-драйвов — на июль.

В качестве отправной точки можно считать стоимость легковушек С-класса, которые будут конкурировать с переднеприводными версиями Arkana. А те стоят от 1 млн рублей. И вряд ли Arkana будет дешевле. К тому же модель не должна мешать более утилитарному Duster и симпатичному Kaptur.

Вполне вероятно, что Renault в принципе откажется от откровенно бюджетных комплектаций, а потом по оснащенности базовые Arkana будут ближе к кроссоверам С-сегмента. Если в компании изберут такую стратегию, стоимость Arkana можно ожидать от 1,2-1,3 млн рублей.

В любом случае на ее стороне немало козырей: это и довольно яркий дизайн, и необычный формат, и разнообразие версий. Правда, далеко не всегда эксперименты с экзотическими типами кузовов приводят к успеху. И у самой Renault уже был негативный опыт с премиальным хетчем Vel Satis.

Ключевой вопрос, пожалуй, звучит так: признают ли россияне Arkana ровней более привычным кроссоверам? Что скажите?