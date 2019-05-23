Дилеры Renault озвучили стоимость нового купе-кроссовера Arkana в России, передаёт ФАН.
Как отмечает агентство, модель разрабатывалась совместно с российскими специалистами, предусмотревшими региональные особенности эксплуатации автомобиля.
Представители производителя сообщили, что стоимость Arkana составляет около 1,5 млн рублей.
Выпускать кроссоверы будут на столичном заводе Renault.
В апреле Inforeactor со ссылкой на сайт аналитического агентства «Автостат» назвал среднюю цену подержанного автомобиля иностранного производства в России по итогам 2018 года.