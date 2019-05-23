Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна стоимость нового Renault Arkana 

RT на русском + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Дилеры Renault озвучили стоимость нового купе-кроссовера Arkana в России, передаёт ФАН.
Как отмечает агентство, модель разрабатывалась совместно с российскими специалистами, предусмотревшими региональные особенности эксплуатации автомобиля.
Представители производителя сообщили, что стоимость Arkana составляет около 1,5 млн рублей.
Выпускать кроссоверы будут на столичном заводе Renault.
В апреле Inforeactor со ссылкой на сайт аналитического агентства «Автостат» назвал среднюю цену подержанного автомобиля иностранного производства в России по итогам 2018 года.
RT на русском: последние новости
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Автоновости , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчина на электросамокате сбил женщину
Land Rover врезался в эвакуатор. Два человека погибли
Skoda представила обновленный Superb
Двух россиянок выписали после ДТП в Италии
Audi выпустит конкурента Mercedes-Maybach
Видео
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Водителей теперь штрафуют не только из кустов
Автоновости
10:52
Купить техосмотр станет невозможно
Автоновости Другое
ГИБДД начала вычислять нарушителей с воздуха
Автоновости ДТП
02:19
Как выглядит гибрид «Бентли»-танк
Автоновости
Железнодорожный мост в Крым откроют досрочно
Автоновости
02:45
Горящее авто залили ассенизаторы
ДТП
00:43
Байкер оконфузился, пытаясь удивить девушек
ДТП
Серж Горелый рассказал о погибшем комике из Stand Up
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение