«ГИБДД разрешила»: россиянин сделал фото на права с дуршлагом на голове 

Житель Нижнего Новгорода Михаил Иосилевич получил водительское удостоверение с фотографией, на которой он изображён с дуршлагом на голове, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что Иосилевич является вискарием единственного в России храма летающего макаронного монстра (ХраЛММ), у сотрудников которого дуршлаг является форменным головным убором. Известно, что мужчина подал заявление на оформление водительского удостоверения за месяц. Однако, когда он в отделе ГИБДД предстал перед фотографом с дуршлагом на голове, автоинспекторы пришли в замешательство. Полицейским понадобилась пара часов, чтобы согласовать с руководством поведение необычного водителя. Однако в результате было принято положительное решение, и Иосилевич получил удостоверение с оригинальной фотографией.
Впрочем, нижегородец не первый, кто сфотографировался на водительское удостоверение с дуршлагом на голове. В 2016 году о подобной «победе над бюрократией» заявлял пастафарианец Андрей Филин. Мужчина распространил в соцсетях информацию о том, что ему удалось получить права с необычным снимком. Однако в скором времени сведениями об оригинальных правах заинтересовалось руководство столичного ГИБДД. Поначалу автоинспекторы заявили, что «фотография была выполнена с нарушением требований нормативных документов», поскольку водитель сфотографировался в головном уборе. Была назначена служебная проверка. Позже удостоверение всё же было признано законным. Однако замначальника ГИБДД РФ Владимир Кузин уточнил, что отныне Филин должен садиться за руль только с дуршлагом на голове. В противном случае фото не будет соответствовать действительности и удостоверение будет изъято.