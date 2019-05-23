Skoda представила обновленный Superb

На за крытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb. Одновременно с этим чешская марка объявила о запуске суббренда iV, куда войдут подключаемые гибриды и электромобили. Первенцами линейки стали Superb iV и батарейный ситикар CITIGOe iV.

Рестайлинговый Skoda Superb отличается слегка подкор ректированны м дизайном: изменились бамперы, увеличилась решетка радиатора, а фары, которые теперь по умолчанию светодиодные, стали уже. Сзади появилась горизонтальная хромированная полоса, соединяющая фонари, и надпись Skoda вместо привычного логотипа. Топовая версия Laurin & Klemen — это больше хрома и «аэродинамические» 18-дюймовые колеса, вседорожная Scout — увеличенный на 15 миллиметров дорожный просвет, защитный обвес, 18-дюймовые колеса, внедорожный ездовой режим и полный привод.

Впервые в линейке Skoda Superb появилась версия с подключаемой гибридной силовой установкой. Super iV оснащается 1.4 TSI (156 сил), 115-сильным электромотором и шестидиапазонным «роботом» DSG. Суммарная отдача — 218 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. На электротяге гибридный Superb проедет до 55 километров по цикле WLTP, а общий запас хода составляет 850 километров. Батарея емкостью 13 киловатт-часов наполняется от настенного зарядного устройства за 3,5 часа. В режиме движения на электротяге у гибрида активируется звуковой генератор E-noise, чтобы автомобиль могли слышать пешеходы.

Помимо гибрида, в линейку вошли три дизеля и два бензиновых двигателя. 1.6 TDI (120 сил) работает в паре с 7-ступенчатой DSG, 2.0 TDI (150 сил) из нового семейства EVO может быть совмещен с «механикой» или «роботом», топовый 2.0 TDI (190 сил) предлагается с DSG и опциональным полным приводом. Бензиновый 1.5 TSI (150 сил) также сочетается с «механикой» или «роботом», а 272-сильный 2.0 TSI — только с DSG и полным приводом.

В списке доступного оборудования Skoda Superb появились матричные светодиодные фары. Они могут «отключать» отдельные сегменты светового пучка, подстраиваются под погодные условия и показывают анимацию при приближении или уходе владельца. Вдобавок в списке опций есть предиктивный круиз-контроль, подстраивающийся под характер дороги с помощью данных навигации и камеры, и система Emergency Assist, которая, учитывая трафик, автоматически припарку автомобиль на обочине многоголосного шоссе.

Интерьер Superb преобразился за счет хромированного декора и новых материалов обивки сидений (в том числе алькантары). Лифтбек и универсал можно оборудовать виртуальной «приборки», медиакомплексом Columbus с 9,2-дюймовым дисплеем, голосовым управлением и распознаванием жестов, беспроводной зарядкой для смартфонов, точкой доступа WiFi.

Любую версию Skoda Superb, исключение составляют машины с начальным 1.6 TDI, можно заказать в исполнении Sportline. Оно отличается заниженной на 10-миллиметров подвеской, спортивными креслами с комбинированной обивкой из кожи и алькантары, а также специальным режимом отображения информации о боковых ускорениях Performance Monitor.