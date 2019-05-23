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УАЗ посоветовал не проверять подушку безопасности 

ТК «Звезда» + ещё 1 14 часов назад
Фото: uazrussia, facebook
Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода рассказала об особенностях своего «Патриота».
УАЗ уверяет, что им не стыдно даже за базовую модель «Патриота». Представители завода активно общаются с пользователями в соцсетях. На этот раз они рассказали, что в «Патриоте» теперь есть водительская подушка безопасности. И по их словам она розового цвета.
«Но не советуем проверять — поверьте на слово, » — написано на страничке УАЗа в Facebook.
Так же производители сообщили о наличии ABS (антиблокировочной системы), EBD (электронной системы распределения тормозных усилий) и оборудованных для детей задних сидений. Теперь они имеют ремни безопасности с преднатяжителями и крепления для детских кресел ISOFIX.
Кроме того на двух топовых моделях — «Престиж» и «Максимум» — установлена электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP), которую адаптировали под отечественный автомобиль инженеры BOSCH. Эта система будет помогать при трогании на подъеме. А особый режим Off-Road позволит двигаться по снегу или песку.
«Завязнуть не получится, » — уверяют в пресс-службе.
Стоит напомнить, что «Патриот» на Ульяновском автозаводе производят с 2005 года. Через год внедорожник был оснащен ABS, через два — кондиционером. Осенью 2019 года ожидается премьера «Патриота» с автоматической коробкой передач.
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Автоновости , УАЗ , Ульяновский автомобильный завод
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