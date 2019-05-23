УАЗ посоветовал не проверять подушку безопасности

УАЗ уверяет, что им не стыдно даже за базовую модель «Патриота». Представители завода активно общаются с пользователями в соцсетях. На этот раз они рассказали, что в «Патриоте» теперь есть водительская подушка безопасности. И по их словам она розового цвета.

«Но не советуем проверять — поверьте на слово, » — написано на страничке УАЗа в Facebook.

Так же производители сообщили о наличии ABS (антиблокировочной системы), EBD (электронной системы распределения тормозных усилий) и оборудованных для детей задних сидений. Теперь они имеют ремни безопасности с преднатяжителями и крепления для детских кресел ISOFIX.

Кроме того на двух топовых моделях — «Престиж» и «Максимум» — установлена электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP), которую адаптировали под отечественный автомобиль инженеры BOSCH. Эта система будет помогать при трогании на подъеме. А особый режим Off-Road позволит двигаться по снегу или песку.

«Завязнуть не получится, » — уверяют в пресс-службе.

Стоит напомнить, что «Патриот» на Ульяновском автозаводе производят с 2005 года. Через год внедорожник был оснащен ABS, через два — кондиционером. Осенью 2019 года ожидается премьера «Патриота» с автоматической коробкой передач.