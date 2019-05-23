Купить техосмотр станет невозможно

Госдума приняла закон о видеофиксации техосмотра машин

Госдума на пленарном заседании 23 мая приняла в третьем чтении правительственный закон об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра и об оформлении диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По мнению парламентариев, документ поможет бороться с практикой массового оформления диагностических карт без проведения техосмотра. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин , "усиленный контроль за техосмотром позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили".

Подготовленный кабмином закон вводит обязательную фотофиксацию процедуры техосмотра, чтобы исключить возможность оформления поддельных диагностических карт. Усиленная квалифицированная подпись также поможет избежать подделок.

Согласно документу, контролировать соблюдение правил техосмотра будет МВД . А Российскому союзу автостраховщиков (РСА) поручено следить, выполняются ли требования к характеристикам и перечню средств диагностики, а также к программному обеспечению, средствам фотофиксации и помещениям, где проводится техосмотр.

Кроме того, операторов техосмотра обяжут подтверждать свое соответствие требованиям аккредитации раз в два года.

Закон вступит в силу через год со дня его официального опубликования