«Дефицит»: россиян ждет массовое закрытие АЗС в регионах

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил, что в случае повторения прошлогодней ситуации с ценами на бензин в регионах начнется дефицит заправок. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам Баженова, чтобы избежать коллапса, правительству необходимо принять меры, в том числе, снизить налоговую нагрузку на нефтяников.

«Если повторится еще один такой ужасный сезон, как в 2018 году, то мы рискуем столкнуться с ситуацией массовых банкротств», — заявил он.

Ранее Баженов направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, в котором заявил, что в 2019 году нефтепереработка переживает кризис, а цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже выросли в среднем на 20 процентов.

По его данным, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на АИ-92 на петербургской товарно-сырьевой бирже выросли на 23 процента, АИ-95 подорожал на 18,5 процента, а стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 2,5 процента. Баженов отметил, что рост цен отражается на мелком опте.

Среди причин роста цен президент НТС назвал сокращение объема производства, связанное с ремонтами на НПЗ, уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок и на экспорт.

По его мнению, бюджетные субсидии на бензин не справляются с поставленными задачами. Баженов призвал срочно принять меры, чтобы избежать повторения прошлогоднего сценария с резким скачком оптовых и розничных цен. Для решения проблемы он предложил властям вдвое снизить акцизы на топливо «Евро 5» и повысить продажи топлива на бирже.