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Audi выпустит конкурента Mercedes-Maybach 

Motor.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: ТАСС
На годовом общем собрании акционеров руководство Audi подтвердило, что у седана A8 появится новая ультрароскошная и престижная версия. Речь, вероятно, идет о модификации Horch, которая будет конкурировать с Mercedes-Maybach S-Class.
Информация о том, что Audi может в ближайшие годы воскресить имя Horch появилась осенью прошлого года. По данным инсайдеров, его получат роскошные версии A8 L — такие машины будут отличаться декором и богатым оснащением. В гамму двигателей новых «Хорьхов» войдут твин-турбо V8 или W12 объемом 6,0 литра от Bentley Continental GT.
Тогда говорилось, что машины могут появится на рынке через два-три года. Их не станут выделять в отдельный суббренд, так как опыт Mercedes-Benz показал, что продажи таких машин значительно ниже прогнозных.
В России обычная Audi A8 L предлагается по цене от 6 695 000 рублей. Топовая версия — A8 L 60 TFSI — стоит 8 365 000 рублей. Такой автомобиль оснащается 4.0 V8 мощностью 460 сил и 660 Нм момента.
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Автоновости , Bentley Continental , Bentley Continental GT , Audi , Bentley , Audi A8 , Mercedes-Benz
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