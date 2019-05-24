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Обновленный китайский «клон» Toyota Land Cruiser Prado показали на фото 

Автоновости дня + ещё 2 19 часов назад
Фото: auto home.com.cn
Компания GAC готовит к премьере обновленную версию внедорожника Trumpchi GS8, которую в народе уже прозвали китайской копией Toyota Land Cruiser Prado. Первые официальные фотографии новинки накануне появились на сайте министерства промышленности Китая.
Напомним, семиместный флагман марки вышел на рынок в конце 2016-го года. С тех пор он стал самой большой и премиальной моделью GAC, позиционируемой в качестве прямого конкурента Toyota Land Cruiser Prado.
Судя по снимкам, после рестайлинга внедорожник получит новую (еще более массивную) радиаторную решетку, иные бамперы, полностью светодиодную головную оптику и задние фонари с новой «начинкой». В салоне же единственным явным изменением стал блок управления климатом, где привычные функциональные клавиши стали сенсорными.
Как сообщает портал NJCAR.RU, обновленный GAC Trumpchi GS8 немного превзойдет предшественника по габаритам: длина вырастет на 20 мм (до 4835 мм), высота — на 15 мм (до 1785 мм), а ширина и колесная база останутся прежними — 1910 и 2800 мм соответственно.
В Китае новинку, как и прежде, предложат с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» 4B20J1, только на этот раз форсированной до 252 лошадиных сил (на 51 л.с. больше, чем ранее). Компанию ему составят классический шестиступенчатый «автомат» Aisin и полный привод.
Сроки начала продаж флагмана до сих под держатся в секрете, но предполагается, что первые «товарные» экземпляры поступят к дилерам уже этим летом. Предварительная стоимость — от 163 000 юаней (от 1 519 000 рублей по текущему курсу).
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