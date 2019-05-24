«Плюс 3 км/ч». Штраф за скорость хотят ужесточить

Глава столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев заявил, что «нештрафуемый» лимит превышения скорости в Москве в ближайшем будущем может составить всего 3 км/ч, сообщает РИАМО. Таким образом, по его словам, удастся сократить уровень смертности на столичных дорогах.

Юрьев заявил, что «важная задача» по снижению количества погибших в ДТП была поставлена лично президентом РФ Владимиром Путиным . По мнению экспертов ЦОДД, чтобы добиться цели, необходимо изменить скоростной режим в центре города и в спальных районах, там, где «есть пересечения и возможности прямой встречи пешехода и автомобиля».

«Мы считаем, что в городах «нештрафуемый» порог должен быть снижен как минимум вдвое — до 10 километров в час, а в принципе и до 3 километров в час», — заявил Юрьев.

При этом глава ЦОДД отметил, что изменение скоростного режима в мегаполисах — общемировой тренд, подтверждённый исследованиями учёных, согласно которым известно, что при столкновении с автомобилем, двигающемся со скоростью 30 км/ч, у пешехода есть 100-процентный шанс остаться в живых; на скорости 50 км/ч машина оставляет возможность человеку выжить в 70% случаев; если скорость авто составляет 60-70 км/ч, то пешеход с вероятностью в 90% погибнет.