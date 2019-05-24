Infiniti устроила распродажу автомобилей

Японская компания снизила цены на спортивный седан Q50 в двух существующих комплектациях. Кроме того, спустя полгода на рынок вернули версию Sport.

Спортседан Infiniti Q50 в предпоследнюю неделю мая п одешевел на 90-160 тыс. рублей, что соответствует 2,6 — 6,7% от прежней цены. Согласно новому прайс-листу, модель в базовой комплектации Luxe с мотором объемом 2 литра (211 л.с.) стоит 2,23 млн рублей, а топовое исполнение Red Sport с двигателем 3,0 л. (405 л. с.) оценивается в 3,345 млн рублей.

По данным "Цена Авто", в мае также возобновились поставки Infiniti Q50 в спортивном исполнении — эта версия, напомним, исчезла с рынка еще весной прошлого года. Седан в комплектации Sport с 211-сильным двухлитровым двигателем можно купить за 2,725 млн рублей.

На сегодняшний день модельный ряд Infiniti представлен в России внедорожником QX80, седанами Q50 и Q60, а также кроссоверами QX50 и QX60. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по апрель текущего года в стране было продано 1,4 тыс. новых автомобилей этого японского бренда, что на 6% меньше, чем за тот же период 2018 года. В апреле было зафиксировано резкое падение спроса на Infiniti: дилеры реализовали всего 124 машины, что на 62% ниже прошлогоднего результата.