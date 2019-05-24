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Skoda представила первый электромобиль 

Motor.ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: Motor
В модельном рядку Skoda появился первый электрокар — хэтбчек Citigoᵉ iV. Он построен на агрегатах Volkswagen e-up!, однако оснащен батареей повышенной емкости, благодаря чему на одной зарядке новинка проезжает 265 километров по циклу WLTP.
В движение Skoda Citigoᵉ iV приводит установленный на передней оси электромотор, выдающий 83 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента. Тяговая батарея емкостью 36,8 киловатт-часа обеспечивает запас хода 265 километров и от скоростной зарядки до 80 процентов наполняется за один час. Volkswagen e-up! проезжает без подзарядки всего 160 километров по старому циклу NEDC.
Разгон до 100 километров в час у Citigoᵉ iV занимает 12,5 секунды, максимальная скорость — 130 километров в час. По этим параметрам он идентичен Volkswagen e-up!.
В этом году в Женеве Skoda показала концепт электрического кроссовера Vision iV — первый автомобиль, построенный на модульной платформе MEB. Его оснастили двумя электромоторами (306 сил) и батареей емкостью 83 киловатт-часа. Заявленный пробег на одной зарядке — 500 километров, время разгона до «сотни» — 5,9 секунды.
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Автоновости , Volkswagen , Skoda
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