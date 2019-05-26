Городские легенды: три дорожных «мифа», заставляющих водителей соблюдать ПДД

Эксперты издания «Автовзгляд» перечислили три самых распространённых «мифа», бытующих среди столичных водителей и заставляющих автолюбителей придерживаться правил дорожного движения. Речь идёт о движении в туннелях, «вафельной разметке» и камерах фото и видеофиксации.

По словам автора статьи, существующие «городские легенды» всегда на руку автоинспекторам : опасаясь вездесущего полицейского взгляда участники дорожного движения стараются соблюдать порядок на проезжей части. При этом правоохранители не спешат развенчивать «мифы», нереальность которых, уверяют эксперты, порой лежат на поверхности.

Например, среди московских автолюбителей существует «поверье», что камеры установленные на въезде и выезде из туннелей, следят, чтобы участники движения соблюдали рядность, поскольку перестроение в большинстве из них запрещено. За игнорирование ПДД якобы автоматически выписывается штраф в 500 рублей, поскольку система фиксирует, в какой полосе автомобиль въехал в туннель и сравнивает её с полосой на выезде. Эксперты утверждают, ни один подобный протокол ещё не был выпсан, всё, что в этом случае говорят о всевидящем око камер — байки.

Ещё один миф: якобы за остановку на всех «вафельных разметках», нанесённых в столице», дольше 5 секунд водителю автоматически выписывается штраф. По данным ЦОДД, недавно в Москве действительно заработали новые правила проезда перекрёстков более, чем на 100 столичных адресах. Однако нарушения фиксируются только на одном — пересечении Садового кольца и Орликового переулка. В остальных случаях разметка только напоминает о необходимости соблюдать ПДД.

Наконец, самый распространённый полицейский «миф» — обилие камер фиксации на столичных дорогах. По словам автора статьи, львиная доля размещённых на дорогах автоматических систем — муляжи. При этом отмечается, что в последнее время на улицах появились аппараты, в точности копирующие оригинальные камеры, которые способны даже имитировать излучение радара, измеряющего скорость. Опознать муляжи можно двумя способами. Во-первых, опытным путём — после нарушения дождаться, придёт ли штраф. Во-вторых, своевременно обновляя навигатор: система пользуется базами данных с координатами только действующих устройств.