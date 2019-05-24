Медведев показал Румасу лимузин Aurus

В пятницу в подмосковной резиденции премьера проходят российско-белорусские переговоры. После завершения встречи Медведева и Румаса в узком составе премьеры прошли в беседку для участия в переговорах в расширенном составе.

По дороге Медведев презентовал представительский лимузин Aurus.