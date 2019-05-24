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Медведев показал Румасу лимузин Aurus 

РИА Новости + ещё 2 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев показал своему белорусскому коллеге Сергею Румасу отечественный представительский лимузин Aurus, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
В пятницу в подмосковной резиденции премьера проходят российско-белорусские переговоры. После завершения встречи Медведева и Румаса в узком составе премьеры прошли в беседку для участия в переговорах в расширенном составе.
По дороге Медведев презентовал представительский лимузин Aurus.
В расширенном составе в переговорах принимают участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, замглавы Минфина Илья Трунин, статс-секретарь — замглавы МИД Григорий Карасин.
С белорусской стороны — вице-премьеры Игорь Ляшенко и Игорь Петришенко, министры экономики и финансов Дмитрий Крутой и Максим Ермолович, посол Белоруссии в России Владимир Семашков.
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Автоновости , Дмитрий Мезенцев , Илья Трунин , Дмитрий Медведев , Игорь Петришенко , Олег Осипов , Григорий Карасин , Максим Орешкин , Сергей Румас , Дмитрий Козак , МИД , Минэкономразвития , Минфин
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