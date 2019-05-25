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Три участка МКАД перекроют из-за строительства развязки 

Москва24 + ещё 8 15 часов назад
Фото: ТАСС
В связи со строительством транспортной развязки перекроют три участка дорог в районе 50 километра МКАД. Об этом сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса столицы.
Движение полностью перекроют со 2 по 6 июня с 01:30 до 04:30 в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова (внутренняя сторона), а также с 7 по 11 июня с 01:30 до 4:30 — на внешней.
В связи со строительством со 2 мая по 15 декабря также круглосуточно перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД в районе дома 38Б, строение 2 по Рябиновой улице.
Ранее сообщалось, что движение транспорта будет ограничено на Третьем транспортном кольце (ТТК) с 15 мая по 15 августа.
Ограничение круглосуточно будет действовать на одной полосе на участке от Новодевичьей до Лужнецкой набережных в связи с реконструкцией дорожного покрытия.
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