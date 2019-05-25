Три участка МКАД перекроют из-за строительства развязки

В связи со строительством транспортной развязки перекроют три участка дорог в районе 50 километра МКАД. Об этом сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Движение полностью перекроют со 2 по 6 июня с 01:30 до 04:30 в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова (внутренняя сторона), а также с 7 по 11 июня с 01:30 до 4:30 — на внешней.

В связи со строительством со 2 мая по 15 декабря также круглосуточно перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД в районе дома 38Б, строение 2 по Рябиновой улице.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет ограничено на Третьем транспортном кольце (ТТК) с 15 мая по 15 августа.

Ограничение круглосуточно будет действовать на одной полосе на участке от Новодевичьей до Лужнецкой набережных в связи с реконструкцией дорожного покрытия.