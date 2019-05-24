В этом году Audi покажет семь новых кроссоверов

В 2019 году комп ания Audi добавит в свою линейку семь новых кроссоверов — все они ранее не были представлены в модельном ряду марки из Ингольштадта. Среди них — две спортивные версии флагманского Q8: SQ8 и RS Q8.

На ежегодном собрании акционеров компания Audi официально подтвердила, что до конца года в линейке появятся SQ8 и RS Q8, Q3 Sportback, а также e-tron Sportback — купеобразная версия электрического вседорожника e-tron. Остальные три модели — «заряженные» Audi SQ3, RS Q3 и RS Q либо RS Q7.

Там же, на ежегодном собрании акционеров, стало известно, что у седана A8 появится более роскошная и престижная модификация. Речь, вероятно, идет о версии Horch, которая метит в конкуренты Mercedes-Maybach S-Class.