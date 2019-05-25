Пьяным водителям может грозить до 15 лет тюрьмы

Так, в случае причинения тяжкого вреда здоровью гражданам при ДТП, водителю будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас максимальное наказание за это предусматривает до 4 лет тюрьмы. Если погибнет один человек, то за решёткой виновник аварии может оказаться на срок от 5 до 12 лет (сейчас — от 2 до 7 лет). В случае гибели двух или более человек будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Также предполагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул, что принимаемые поправки в Уголовный кодекс носят профилактический характер.