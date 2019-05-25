Те автомобилисты, которые устроят ДТП, находясь в состоянии алкогольного могут получить до 15 лет тюрьмы. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла двух чтениях, а 28 мая его планирует рассмотреть Комитет Госдумы по государственному строительству законодательству.
Изменения, авторами которых выступили депутаты всех фракций во главе с Андреем Исаевым и Василием Пискарёвым (оба — «Единая Россия»), предлагается внести в статью 264 УК РФ — «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Так, в случае причинения тяжкого вреда здоровью гражданам при ДТП, водителю будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас максимальное наказание за это предусматривает до 4 лет тюрьмы. Если погибнет один человек, то за решёткой виновник аварии может оказаться на срок от 5 до 12 лет (сейчас — от 2 до 7 лет). В случае гибели двух или более человек будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.
Также предполагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул, что принимаемые поправки в Уголовный кодекс носят профилактический характер.