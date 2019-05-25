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Кроссовер Geely FY11 появится в России в начале 2020 года 

Car.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: Car.ru
Кроссовер Geely FY11 выйдет в продажу на российском рынке в начале 2020 года, рассказал первый заместитель гендиректора компании «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ. Купе-кроссовер получит новую платформу от Volvo.
В Китае новая модель выйдет в продажу сразу в нескольких комплектациях, бюджетная получит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатую трансмиссию с 48-вольтовым стартер-генератором. Гибридные варианты купе с PHEV и силовыми агрегатами на базе того же мотора получат мощность в 180 л.с., а запас хода кроссовера достигнет 56-80 километров.
Топовую комплектацию Geely FY11 оснастят 2-литровым турбомотором Volvo B4204T, а его мощность возрастет до 238 л.с. В паре будет работать 8-ступенчатый "автомат" Aisin, на выбор покупателя доступен передний или полный привод.
Цены на кроссовер в России пока неизвестны, однако учитывая стоимость недавно привезенного на отечественный рынок Renault Arkana, они будут не бюджетными. В Поднебесной цены на новинку варьируются в пределах от 135,8 до 216,8 тысячи юаней, что составляет примерно от 1,27 до 2,03 млн рублей.
В оснащении кроссовера Geely FY11 числятся: помощь водителю на дороге, система распознавания "слепых" зон, удержание автомобиля в полосе движения, камеры кругового обзора, климат-контроль и функция распознавания владельца по лицу, благодаря чему модель будет активировать персональные настройки водителя.
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Автоновости , Volvo , Geely , Renault
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