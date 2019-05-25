Выручка с продажи новых SUV в апреле превысила 125 млрд рублейАналитики «Автостат Инфо» изучили объем выручки, полученной с продажи новых SUV в апреле 2019 года, и определили список моделей с самыми высокими показателями оборота в отчетный период.
В прошлом месяце выручка с продажи новых SUV составила 125,3 млрд рублей. В этом сегменте лидерство по объему денежного оборота удерживает кроссовер Hyundai Creta. В апреле этого года российские покупатели приобрели 6506 новых Hyundai Creta и потратили на них 7,3 млрд рублей. На покупку Volkswagen Tiguan (продано 2983 таких авто) в апреле нынешнего года потребители затратили 5,5 млрд рублей. Третье место по доходности в сегменте SUV в апреле этого года занимает Toyota Land Cruiser —4,4 млрд рублей. Такой объем средств был выручен с продажи 1378 японских внедорожников. На машины модели KIA Sportage в апреле этого года россияне израсходовали в апреле 4,3 млрд рублей. Всего было продано 2593 таких авто. По объему выручки с продаж KIA Sportage занимает четвертое место в сегменте SUV. Замыкает топ-5 кроссовер Toyota RAV4. Эта модель в апреле 2019 года была продана на российском рынке в количестве 2299 ед. на общую сумму в 4,2 млрд рублей.
«Десятку» самых доходных моделей в сегменте SUV по версии «Автостат Инфо» в апреле 2019 года составили также Skoda Kodiaq (выручка —3,8 млрд рублей, продажи — 2086 ед.), Mitsubishi Outlander (3,6 млрд рублей; 2011 ед.), Renault Duster (3,32 млрд рублей; 3710 ед.), а также Nissan X-Trail (3,28 млрд рублей; 1843 ед.) и Hyundai Tucson (3,27 млрд рублей; 2038 ед.).
За первые четыре месяца 2019 года в России было продано новых кроссоверов и внедорожников на сумму в 403,8 млрд рублей. Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что в апреле 2019 года объем выручки на рынке легковых автомобилей в России составил 209,2 млрд рублей, а за период января-апреля он достиг 656 млрд рублей.
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