Выручка с продажи новых SUV в апреле превысила 125 млрд рублей

Выручка с продажи новых SUV в апреле превысила 125 млрд рублейАналитики «Автостат Инфо» изучили объем выручки, полученной с продажи новых SUV в апреле 2019 года, и определили список моделей с самыми высокими показателями оборота в отчетный период.

В прошлом месяце выручка с продажи новых SUV составила 125,3 млрд рублей. В этом сегменте лидерство по объему денежного оборота удерживает кроссовер Hyundai Creta. В апреле этого года российские покупатели приобр ели 650 6 новых Hyundai Creta и потратили на них 7,3 млрд рублей. На покупку Volkswagen Tiguan (продано 2983 таких авто) в апреле нынешнего года потре бители затратили 5,5 млрд рублей. Третье место по доходности в сегменте SUV в апреле этого года занимает Toyota Land Cruiser —4,4 млрд рублей. Такой объем средств был в ыручен с продажи 1378 японских внедорожников. На машины модели KIA Sportage в апреле этого года россияне израсходовали в апрел е 4,3 млрд р ублей. Всего было продано 2593 таких авто. По объему выручки с продаж KIA Sportage занимает четвертое место в сегменте SUV. Замыкает топ-5 кроссовер Toyota RAV4. Эта модель в апреле 2019 года была продана на росс ийском рынк е в количестве 2299 ед. на общую сумму в 4,2 млрд рублей.

За первые четыре месяца 2019 го да в России было продано новых кроссоверов и внедорожников на сумму в 403,8 млрд рублей. Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что в апреле 2019 года объем выручки на рынке легковых автомобилей в России составил 209,2 млрд рублей, а за период января-апреля он достиг 656 млрд рублей.

Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, читайте наши новости на Яндекс. Дзен и подписывайтесь на наш канал