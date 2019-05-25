На реконструкцию МКАД уйдет два года

В ближайшие два года в столице будет завершена реконструкция Московской кольцевой автодороги (МКАД), сообщает РИАМО.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, всего будет построено семь развязок.

Четыре из них находятся в стадии проектирования, а еще три строятся. Первая находится на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД, ее могут запустить ко Дню города. Вторая — в районе Бесединского моста, ее предполагается завершить к концу 2019 года. Еще одна развязка -— в районе Волоколамского шоссе, ее достроят в 2020 году.

Из проектируемых, по словам чиновника, «очень важная развязка на улице Липецкая, на улице Осташковская, на улице Верхние Поля и улице Капотня». Сроки окончания работ по ним — 2020-2021 год. «И, закончив все эти развязки, можно будет сказать, что реконструкция МКАД полностью завершена», — сказал Хуснуллин.