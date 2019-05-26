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Лайфхак: как поменять колесо без домкрата 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Эксперты портала «Автовзгляд» привели два способа, как водитель, оказавшийся в пути без домкрата, может самостоятельно поменять повреждённое колесо. Специалисты отмечают, что лайфхаки могут быть опасны и советуют заранее проверять комплектацию сервисного набора.
Оказавшись в дороге со спущенным колесом без домкрата, рассчитывать на помощь других участников движения приходится не всегда, уверят эксперты. Поэтому автолюбителю в неизбежном ремонте необходимо рассчитывать только на себя.
Самое сложное, по словам опытных водителей, это вывесить подлежащее замене колесо. При наличии кочек и неровностей на дороге можно попытаться поставить автомобиль так, чтобы нужная часть машины оказалась оторвана от земли. Если проезжая часть идеально гладкая, искусственную неровность можно создать при помощи кирпичей камней и досок. Специалисты отмечают, что вышеуказанный способ требует значительной водительской сноровки.
Проще поднять авто можно при помощи обыкновенного автомобильного насоса. Для этого, предварительно ослабив крепёжные болты, необходимо перекачать заменяемое колесо. Важно следить, чтобы шина не лопнула, но при этом приподняла автомобиль. Выставив импровизированную опору, колесо необходимо спустить и после этого снять. Далее устанавливается заранее спущенная запаска. Её необходимо также перекачать сверх нормы, чтобы удалить подпорки. В окончании процесса следует накрепко затянуть крепёжные болты.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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