Новый кроссовер от Tata станет конкурентом Hyundai Creta

Судя по размещенным недавно в сети интернет рендерным изображениям, в дизайне обсуждаемой новинки будут прослеживаться нотки от моделей Altroz и Harrier.

Силовой агрегат, вероятнее всего, будет представлен полуторалитровым турбодизелем, как у модели Nexon. Также новинка будет доступна и с бензиновым "атмосферником". В роли трансмиссии клиентам предложат как механическую, так и автоматическую коробки передач.

car.ru

Представители концерна Tata Motors, несмотря на высокую конкуренцию в сегменте SUV, уверены, что их Tata Blackbird сможет обойти по популярности не только Nissan Kicks и Renault Duster, но даже Hyundai Creta и ож идаему ю новинку Kia SP2i.