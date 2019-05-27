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Новый кроссовер от Tata станет конкурентом Hyundai Creta 

Car.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: car.ru
Индийский автопроизводитель Tata Motors ведет разработку среднеразмерного кроссовера. Модель получила рабочее название Blackbird.
Судя по размещенным недавно в сети интернет рендерным изображениям, в дизайне обсуждаемой новинки будут прослеживаться нотки от моделей Altroz и Harrier.
Силовой агрегат, вероятнее всего, будет представлен полуторалитровым турбодизелем, как у модели Nexon. Также новинка будет доступна и с бензиновым "атмосферником". В роли трансмиссии клиентам предложат как механическую, так и автоматическую коробки передач.
car.ru
Представители концерна Tata Motors, несмотря на высокую конкуренцию в сегменте SUV, уверены, что их Tata Blackbird сможет обойти по популярности не только Nissan Kicks и Renault Duster, но даже Hyundai Creta и ожидаемую новинку Kia SP2i.
Продажи обсуждаемой новинки намечены на конец будущего года, либо на начало 2021 года. Ориентировочная стоимость нового кроссовера пока что не раскрывается. Вероятно, автопроизводитель озвучит расценки ближе к старту продаж.
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Автоновости , Hyundai , Tata , Nissan , Renault Duster , Kia , Hyundai Creta , Renault , Tata Motors
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