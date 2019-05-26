Невербальная коммуникация: какие жесты выдают в водителе нарушителя

Эксперты издания «Автовзгляд» опубликовали список жестов, которые указывают на то, что в разговоре с автоинспектором водитель лжёт. По словам специалистов, опытные сотрудники ГИБДД хорошо осведомлены об особенностях невербальной коммуникации и пристально следят за поведением автолюбителей.

Специалисты уверяют, что в первую очередь лгунов выдают жесты рук. При этом считается, что, чем активнее человек врёт, тем активнее он жестикулирует. Нарушителей сотрудники ГИБДД распознают по стремлению автолюбителя во время разговора потереть мочку уха, почесать кончик носа, поправить волосы и т.д. Кстати руки, скрещенные на груди вполне могут сказать правоохранителям, что автовладелец что-то скрывает.

Водители, которые умеют справляться с беспорядочным движением рук, не всегда следят за ртом, уверяют автоэксперты. На лице потенциального нарушителя вполне может появиться странная неестественная улыбка. Опытные сотрудники ГИБДД также обращают внимание на постоянное покусывание губ, что косвенно свидетельствует о том, что водитель в разговоре с правоохранителем лжёт.

Бегающие из стороны в сторону глаза также являются признаком недобросовестности автолюбителя. Особенно стыдливые нарушители, уверяют специалисты, в беседе с полицейскими прячут взгляд, тем самым выводя самих себя на чистую воду.

Наконец, о чистоте совести ярко говорит поза человека во время разговора. Если собеседник ходит во время беседы взад-вперёд, переминается с ноги на ногу или делает бессмысленные движения, автоинспектор скорее всего устроит ему допрос с пристрастием.