Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невербальная коммуникация: какие жесты выдают в водителе нарушителя 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Эксперты издания «Автовзгляд» опубликовали список жестов, которые указывают на то, что в разговоре с автоинспектором водитель лжёт. По словам специалистов, опытные сотрудники ГИБДД хорошо осведомлены об особенностях невербальной коммуникации и пристально следят за поведением автолюбителей.
Специалисты уверяют, что в первую очередь лгунов выдают жесты рук. При этом считается, что, чем активнее человек врёт, тем активнее он жестикулирует. Нарушителей сотрудники ГИБДД распознают по стремлению автолюбителя во время разговора потереть мочку уха, почесать кончик носа, поправить волосы и т.д. Кстати руки, скрещенные на груди вполне могут сказать правоохранителям, что автовладелец что-то скрывает.
Водители, которые умеют справляться с беспорядочным движением рук, не всегда следят за ртом, уверяют автоэксперты. На лице потенциального нарушителя вполне может появиться странная неестественная улыбка. Опытные сотрудники ГИБДД также обращают внимание на постоянное покусывание губ, что косвенно свидетельствует о том, что водитель в разговоре с правоохранителем лжёт.
Бегающие из стороны в сторону глаза также являются признаком недобросовестности автолюбителя. Особенно стыдливые нарушители, уверяют специалисты, в беседе с полицейскими прячут взгляд, тем самым выводя самих себя на чистую воду.
Наконец, о чистоте совести ярко говорит поза человека во время разговора. Если собеседник ходит во время беседы взад-вперёд, переминается с ноги на ногу или делает бессмысленные движения, автоинспектор скорее всего устроит ему допрос с пристрастием.
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лайфхак: как поменять колесо без домкрата4
Дорожные «мифы», заставляющие водителей соблюдать ПДД
Сбил сотрудника ДПС: За сыном экс-сенатора устроили погоню234
Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП3
Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой
Видео
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Водителей теперь штрафуют не только из кустов
Автоновости
10:53
«Плюс 3 км/ч». Штраф за скорость хотят ужесточить
Автоновости
10:52
Купить техосмотр станет невозможно
Автоновости Другое
ГИБДД начала вычислять нарушителей с воздуха
Автоновости ДТП
02:19
Как выглядит гибрид «Бентли»-танк
Автоновости
Железнодорожный мост в Крым откроют досрочно
Автоновости
02:45
Горящее авто залили ассенизаторы
ДТП
00:43
Байкер оконфузился, пытаясь удивить девушек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение