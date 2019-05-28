Для российских таксистов будет введено ограничение на нахождение за рулем

Автомобили такси в Российской Федерации планируется оборудовать системой навигации ГЛОНАСС.

Одной из самых главных ее функций будет осуществление контроля режима работы водителя и недопущение нахождения за рулем сверх установленного времени. Такую информацию обнародовал Евгений Москвичев , занимающий пост главы Комитета Государственной Думы РФ по вопросам транспорта и строительства.

Данная инициатива присутствует в проекте закона об агрегаторах такси, поданного в Госдуму в рамках второго чтения. Система, которой будет оборудован каждый автомобиль, будет следить за маршрутом, по которому передвигается такси. Каждый водитель такой машины получит свою личную карту, на которой будет фиксироваться его маршрут и время, проведенное за рулем.

После того, как водитель такси полностью отработает предусмотренное количество времени, у него не будет возможности совершать поездки. Все операторы, предоставляющие услуги такси, обязаны будут раз в месяц отчитываться о режиме труда и отдыха своих сотрудников.

По словам Москвичева, теперь у таксиста не получится работать на сразу на несколько компаний, с наличием различных карточек.

В декабре прошлого года парламентом РФ был принят закон, предусматривающий предоставление возможности работы в такси исключительно людям с наличием специального разрешения. Ранее же разрешение выдавалось на машину и агрегаторы могли сдавать его в аренду кому угодно.