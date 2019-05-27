Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО

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Компенсируют убытки: в Москве взлетели цены на ОСАГО 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Крупнейшие страховщики значительно подняли цены на полисы ОСАГО в Москве, сообщают принадлежащие Демьяну Кудрявцеву «Ведомости».
ОСАГО растянут на три года
В январе-апреле «Альфастрахование», «Росгосстрах» и «Ингосстрах» заняли первое, второе и четвертое места по сборам ОСАГО соответственно, свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков.
В середине мая «Росгосстрах» увеличил в столице базовую ставку тарифа ОСАГО — основу для расчета итоговой стоимости полиса — на 11% (до 4118 рублей).
По данным «Ведомостей», поднимая цены в Москве, страховые компании компенсируют убытки от продаж полисов обязательного страхования автогражданской ответственности в регионах.
На прошлой неделе в Российском союзе автостраховщиков сообщили, что средняя выплата по ОСАГО в России в январе-апреле 2019 года стала больше на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 66,3 тысячи рублей при общей сумме премий 67 миллиардов.
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Автоновости , Видео , Демьян Кудрявцев , Альфастрахование , Росгосстрах , Ингосстрах , Ведомости
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