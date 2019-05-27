Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО

Крупнейшие страховщики значительно подняли цены на полисы ОСАГО в Москве, сообщают принадлежащие Демьяну Кудрявцеву «Ведомости».
В январе-апреле «Альфастрахование», «Росгосстрах» и «Ингосстрах» заняли первое, второе и четвертое места по сборам ОСАГО соответственно, свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков.
В середине мая «Росгосстрах» увеличил в столице базовую ставку тарифа ОСАГО — основу для расчета итоговой стоимости полиса — на 11% (до 4118 рублей).
По данным «Ведомостей», поднимая цены в Москве, страховые компании компенсируют убытки от продаж полисов обязательного страхования автогражданской ответственности в регионах.
На прошлой неделе в Российском союзе автостраховщиков сообщили, что средняя выплата по ОСАГО в России в январе-апреле 2019 года стала больше на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 66,3 тысячи рублей при общей сумме премий 67 миллиардов.