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«АвтоВАЗ» срочно отзывает Lada XRay Cross 

Motor.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На канале Laden Loven появилась информация о срочном отзыве Lada XRay Cross. Дилерам предписано лично связаться с владельцем автомобиля и на эвакуаторе доставить машину на сервис. Такое распоряжение дал начальника управления организации сервисного обслуживания «АвтоВАЗа».
В опубликованном письме говорится о «возможном несоответствии вала электроусилителя рулевого управления» и необходимости замены промежуточного вала. От представителей марки требуют в срочном порядке доставить попадающие автомобили на территорию дилерского центра. Вероятно, проблема была выявлена после появления в Сети ролика с новым XRay Cross, у которого лопнули сварные швы рулевого вала.
Ситуация, очевидно, нестандартная, так как сообщение об отзывы ещё не появилось на сайте Росстандарта, а судя по письму, от дилеров требуется немедленно провести необходимый ремонт.
Ранее «АвтоВАЗ» объявил о проведении сервисной акции в отношении Lada Largus. Компания отозвала 32 892 автомобилей, у которых выявили «возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов», что вызывает повышение необходимого усилия на педали тормоза.
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Автоновости , Lada Largus , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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