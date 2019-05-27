«Клонов никто не ловит»: россиян штрафуют из-за машин-двойников

Эксперты Национального автомобильного союза предложили аннулировать штрафы, выписанные при помощи дорожных систем фото и видеофиксации, сообщает Ura.ru. По их словам, в последнее время российских автолюбителей всё чаще наказывают за проступки хитрецов, передвигающихся на машинах с фальшивыми регистрационными знаками.

Вице-президент организации Антон Шапарин уверяет появление на российских дорогах машин-двойников уже стало распространённой проблемой, из-за которой законопослушные водители вынуждены оплачивать чужие штрафы. Он отмечает, что зачастую речь идёт только о совпадении госномеров: сегодня их изготовление можно легко заказать в интернете. При этом цвет и марка автомобилей могут отличаться.

«Например, у одной женщины был Hyundai, а штрафы она получала за Mercedes c аналогичными номерами», — отметил эксперт.

По словам Шапарина, в каждом таком случае обязаны тщательно разбираться сотрудники ГИБДД : автомобиль-клон необходимо незамедлительно объявлять в розыск. Однако по факту розыском мошенников практически никто не занимается.

«На практике такого не происходит, и клонов никто особо не ловит», — заявил вице-президент союза.

В организации уверены, что разобраться с проблемой можно «в считанные часы» при помощи системы «Поток», а до полного наведения порядка следует аннулировать уже выписанные штрафы. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что всю систему фото— и видеофиксации следует упразднить до тех пор, пока правоохранители не решат вопрос с двойниками.

«Подобные истории ставят под сомнение законность существования такой системы», — заявил эксперт.

По его словам, фото— и видеофиксация нарушений превратилась в «успешный коммерческий проект, который не имеет никакого отношения к повышению безопасности дорожного движения».