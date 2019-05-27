BMW представила новую переднеприводную 1 Series

Про дольная компоновка силового агрегата в прошлом — свежая баварская "единичка" отныне переднеприводная. Хорошо ли это и чего ждать от новинки?

Готовы поспорить, что с дебютом модели, украшенной внутризаводским индексом F40, — как ту не вспомнить великий суперкар из Маранелло — совпал разочарованный возглас многих тысяч поклонников BMW 1 Series прошлых поколений. Прежде машины размерного класса С были уникальны заднеприводной платформой, но теперь они, как и все одноклассники имеют силовой агрегат поперек. А трехдверная модификация, согласно трендам, упразднена. Впрочем, "единичке" не впервой становиться переднеприводной — седан 1 Series для китайского рынка с индексом F52 построен на шасси UKL2.

Внешность в современном бээмвэшном ключе, которую некоторые сочтут слегка синтетической, хорошо сочетается с инженерным конформизмом. Но не спешите обреченно махнуть рукой — живьем новинка может оказаться даже чуть напористее предшественника благодаря пропорциям. Длина сократилась на неразличимые 5 мм до 4319 мм, колесная база укорочена на 20 мм до 2670 мм, но вширь автомобиль разросся на 34 мм (до 1799 мм) и стал выше на 13 мм (до 1343 мм). Несмотря на уменьшившееся расстояние между осями пассажиры заднего ряда почувствуют прибавку пространства, а практичные пользователи возрадуются багажнику, выросшему на 20 л, до 380 л. Что касается массы, то хэтчбек легче предшественника на 30 кг.

Спереди стойки МакФерсон, сзади многорычажная схема, причем даже в базовой версии. Полный привод, естественно, с муфтой отбора тяги на заднюю ось. В гамму двигателей войдут трех— и четырехцилиндровые агрегаты. В палитре модификаций числится вариант 118i (наддувная "тройка" объемом 1,5 л, развивающая 140 л.с. и до 230 Нм), 116d (1,5-литровый турбодизель, 116 л.с. И 270 Нм), а также варианты с 2,0-литровыми моторами — 118d (150 л.с. и 350 Нм) и 120d xDrive (190 л.с. и 400 Нм).

Четырехцилиндровые 1 Series доступны с восьмиступенчатым гидромеханическим "автоматом", в то время как трехцилиндровые модификации комплектуются шестиступенчатой МКП, либо опциональным семиступенчатым преселективным "роботом". Как вы уже догадались, шестицилиндровых машин больше не будет, а жажду скорости сорвиголов утолит "заряженная" M135i xDrive с 2,0-литровой "турбочетверкой", развивающей 306 л.с. и 450 Нм. До сотни такая "пушка" выстреливает за 4,7-4,8 с в зависимости от оснащения.

Старт продаж запланирован на осень.