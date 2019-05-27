Снижение нештрафуемого лимита превышения скорости автомобилями в Москве позволит сократить число смертельных ДТП. В этом уверен руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. По его словам, изменения скоростного режима могут коснуться и спальных районов, и центра города. Об этом пишет РИАМО.
«Есть важная задача, которую поставил президент РФ по снижению смертности в ДТП. На наш взгляд, для того чтобы выполнить эту задачу, необходимо снижать скорость в городе там, где есть пересечения и возможности прямой встречи пешехода и автомобиля. Мы считаем, что в городах нештрафуемый порог должен быть снижен как минимум вдвое — до 10 км/ч, а в принципе и до 3 км/ч», — заявил чиновник.
Москва уже не первый месяц призывает уменьшить нештрафуемый скоростной порог, сопровождая это другими непопулярными идеями (например, отменой скидки на оплату штрафов). В ГИБДД считают, что перед пересмотром наказания нужно провести ревизию дорог и установить на них корректные ограничения скорости. С ней согласен и Росавтодор. Кроме того, на прошлой неделе неожиданно жесткую позицию озвучили в Госдуме. Так что столичные инициативы поддержки пока не находят.