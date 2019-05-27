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Новые «письма счастья»: 5 нарушений, которые вскоре будут фиксировать камеры 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Эксперты Autonews назвали 5 нарушений правил дорожного движения, штрафы за которые в ближайшем будущем будут выписываться при помощи системы фото— и видеофиксации.
По данным автора статьи, в настоящее время только в столице работает около 2 тысяч автоматических комплексов. При этом правоохранители ежегодно заявляют об увеличении количества камер на дорогах, которые постепенно «обучают» фиксировать «новые» нарушения. Ниже список нововведений, которые в ближайшее время ждут автолюбителей.
В 2019 году в Москве камеры появятся над пешеходными переходами: «письма счастья» начнут приходить к водителям, не пропускающим на «зебре» пешеходов. Известно, что для начала планируется использовать 200 автоматических комплексов, позже их количество будет постоянно увеличиваться.
ГИБДД совместно с Российским союзом автостраховщиков продолжают оттачивать нюансы совместной работы, которая позволит с помощью камер штрафовать водителей, не оформляющих полис ОСАГО. При этом сообщается, что камеры уже сегодня способны регистрировать нарушения. Осталось наладить обмен информации между полицией и союзом.
По похожей схеме вскоре автолюбителям будут выписывать протоколы за отсутствие диагностических карт. Взыскание за не пройденный вовремя техосмотр будет составлять 2 тысячи рублей. Для оформления штрафов сведения с камер будут сверяться с данными Единой автоматизированной информационной системы техосмотра.
Не уйдут от ответственности и хитрецы, любящие нарушать ПДД за чужой счёт. В будущем на российских дорогах появятся камеры способные выявлять в потоке автомобили-клоны — машины, на которых установлены копии госномеров другого законно зарегистрированного авто. С этой целью уже в 2020 году заработает единая база данных видеокамер слежения.
Наконец, на платных дорогах автоматические комплексы смогут выявлять «зайцев» — водителей, не оплативших проезд. После того, как недобросовестных водителей «поймают за руку», их занесут в черный список. Какой штраф грозит нарушителям пока не известно, однако отмечается, что в 2018 году ущерб от «зайцев» составил около 500 млн рублей.
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Автоновости , ГИБДД
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