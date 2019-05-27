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Рассекречен Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года 

Car.ru 5 часов назад
Фото: car.ru
Автомобиль Land Rover Discovery уже не первый год является самой продаваемой машиной в модельном ряду этого известного производителя внедорожников.
Однако компания решила внести довольно значительные изменения в новую версию Sport, что по их задумке позволит еще больше увеличить его популярность у покупателей по всему миру. Новая модель должна поступить к дилерам в 2020 году. При этом публике уже сегодня стали известны некоторые интригующие подробности конструкции нового Discovery Sport.
Первое, что нужно упомянуть — новая версия создается на платформе D8. Это позволило разработчикам снизить массу кузова и при этом сделать его более жестким. В машине будет значительно снижены шум и вибрации при помощи жестко установленных подрамников. Если говорить о внешнем виде, то будут изменены контуры бамперов, решетки радиатора. Кроме того, машина получит новые более эффективные LED фары.
По замыслу разработчиков, автомобиль можно будет приобрести с одним из двух предложенных моторов. Первый турбированный мощностью в 150 л.с. Второй — дизель, обладающий 250 л.с.
Как обычно, Discovery будет иметь отлично проработанный салон с комфортабельными сиденьями и множеством современных гаджетов.
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Автоновости , Land Rover Discovery , Land Rover Discovery Sport , Rover , Land Rover
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