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Skoda раскрыла название своего первого пикапа 

Автоновости дня 4 часа назад
Фото: ТАСС
Новый двухдверный пикап Skoda, который до сих пор носит статус концепта, получит название Mountiaq (от англ. «Mountain» — гора). Тем самым, он подтвердит имидж автомобиля, ориентированного на прохождение самого сложного бездорожья.
В отличие от «донорского» кроссовера Kodiaq, новинка получит пересмотренную силовую структуру кузова, еще более высокий клиренс и большие внедорожные колеса с шинами Rockstar II, которые дадут дополнительные 10 сантиметров просвета. Таким образом, суммарный клиренс пикапа составит порядка 294 мм.
По данным «Российской газеты», под капотом Skoda Mountiaq оснастят 2,0-литровым турбомотором TSI, а внедорожный потенциал модели подчеркнут постоянный полный привод и электрическая лебедка на переднем бампере.
Отметим, что пока речь идет лишь о концепте, нарисованном студентами профессионального училища Skoda в Млада-Болеслава. Работа над автомобилем началась в сентябре 2018 года, а в январе 2019-го чехи принялись к практической реализация утвержденных идей. Сроки финальной премьеры пикапа пока неизвестны.
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Автоновости , Skoda
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