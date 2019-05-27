Объявлены цены на автомобили Opel для России 

До конца 2019 года компания Opel вернется в Россию с тремя моделями: кроссовером Grandland X, минивэном Zafira Life и фургоном Vivaro. Возвращение, при этом, вряд ли будет триумфальным, а о привлекательных ценах, на которые все так надеялись, и вовсе можно забыть.
Так, например, кроссовер Opel Grandland X, который будут импортировать к нам напрямую из Германии, оценили в 1,8 — 2,2 млн рублей в зависимости от комплектации. Для сравнения, соплатформенный Peugeot 3008 со 150-сильным бензиновым турбомотором и шестиступенчатым «автоматом» стоит 1,7 млн рублей, а с 2,0-литровым турбодизелем аналогичной мощности — 1,78 миллиона.
Минивэн Opel Zafira Life планируют продавать за 2,3 – 3 млн рублей. Двигатель — безальтернативный 2,0-литровый дизель мощностью 150 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссии. Французские аналоги — Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer с таким же мотором стоят 2,4 млн рублей, а 170-сильный микроавтобус Hyundai H-1 в «топе» — 2,44 миллиона.
И, наконец, Opel Vivaro обойдется покупателям в 1,7 млн рублей за короткобазную версию с 90-сильным турбодизелем объемом 1,6 литра и пятиступенчатой «механикой». Варианты с 2,0-литровым 150-сильным дизелем и «автоматом» и «механикой» будут представлены в комплектациях L2 и L3, ценник каждой из которых перевалит за 2 миллиона рублей. И снова «французы» дешевле — правда, и Peugeot Expert, и Citroen Jumpy оснащаются только механическими коробками передач.