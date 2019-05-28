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Обнаружен новый способ борьбы с перегревом авто 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Домохозяйка из Индии Седжал Шах изобрела способ, позволяющий защитить автомобиль от летней жары. Как сообщает Hindustan Times, для борьбы с перегревом авто женщина полностью покрыла кузов своей Toyota Altis коровьим навозом.
Шах утверждает, что этот способ позволяет сохранить прохладу в машине даже без кондиционера, а зимой делает салон авто теплее.
По словам женщины, навоз она решила использовать также из-за стремления сохранить окружающую среду в эпоху, когда глобальное потепление становится серьезной проблемой.
«Это не только сохраняет мою машину прохладной, но и помогает предотвратить загрязнение воздуха. Вредные газы, которые выделяются при использовании автомобильного кондиционера, повышают температуру и способствуют глобальному потеплению», — подчеркнула Шах.
Hindustan Times отмечает, что нанесение пасты из коровьего навоза на стены и полы домов — обычная практика для индийских сел. Это позволяет поддерживать нормальную температуру в жилище (тепло зимой и прохладу летом).
Идея использовать этот прием для автомобиля пришла к Шах, когда она обмазывала навозом пол в своем доме.
Интернет-пользователи отметили, что своим примером Шах еще раз доказала, насколько полезен коровий навоз и насколько по-разному его можно применять.
«Ее послание: «Не убивайте коров, даже их навоз может принести вам деньги». Люди даже изобрели палки из навоза для сжигания трупов, полезные в том числе и для окружающей среды», — написал в твиттере @Indiawantsnow.
Комментарии1
Автоновости , Toyota
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