Обнаружен новый способ борьбы с перегревом авто

Домохозяйка из Индии Седжал Шах изобрела способ, позволяющий защитить автомобиль от летней жары. Как сообщает Hindustan Times, для борьбы с перегревом авто женщина полностью покрыла кузов своей Toyota Altis коровьим навозом.

Шах утверждает, что эт от способ позволяет сохранить прохладу в машине даже без кондиционера, а зимой делает салон авто теплее.

По словам женщины, навоз она решила использовать также из-за стремления сохранить окружающую среду в эпоху, когда глобальное потепление становится серьезной проблемой.

«Это не только сохраняет мою машину прохладной, но и помогает предотвратить загрязнение воздуха. Вредные газы, которые выделяются при использовании автомобильного кондиционера, повышают температуру и способствуют глобальному потеплению», — подчеркнула Шах.

Gujarat: Sejal Shah, a resident of Ahmedabad has covered her car with cow dung to beat the heat, says, ' The heat was getting unbearable. I have used cow dung in my house for flooring & from that experience I thought of doing something with my car. ' pic.twitter.com/xTLFhbzX8h— ANI (@ANI) 24 мая 2019 г.

Hindustan Times отмечает, что нанесение пасты из коровьего навоза на стены и полы домов — обычная практика для индийских сел. Это позволяет поддерживать нормальную температуру в жилище (тепло зимой и прохладу летом).

Идея использовать этот прием для автомобиля пришла к Шах, когда она обмазывала навозом пол в своем доме.

Интернет-пользователи отметили, что своим примером Шах еще раз доказала, насколько полезен коровий навоз и насколько по-разному его можно применять.