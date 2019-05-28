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Укороченный кроссовер Volkswagen Teramont X поступил в продажу 

Wroom.ru 3 часа назад
Фото: wroom.ru
Китайские дилеры марки Volkswagen начали приём заказов на кроссовер Teramont X — укороченную пятиместную версию обычной модели.
Volkswagen Teramont X дебютировал в апреле этого года на Шанхайском автосалоне. От известного в том числе и в России «Терамонта» автомобиль отличается укороченным кузовом, более низкой линией крыши, иным оформлением задней части и слегка изменённым дизайном передка.
В салоне теперь не семь, а пять мест, но второй ряд сидений сдвинут назад — задним пассажирам будет просторнее. Среди других новшеств в салоне можно отметить новый руль и полностью сенсорный блок климат-контроля.
Volkswagen Teramont X оснащается теми же бензиновыми турбомоторами, что обычный кроссовер для китайского рынка: это четырёхцилиндровый двигатель 2.0 (186 или 220 л. с.) и V-образная «шестёрка» объёмом 2,5 литра (299 л. с.) Коробка передач — семиступенчатая роботизированная, привод может быть передним или полным.
В Китае Volkswagen Teramont X стоит от 317 тысяч юаней, что соответствует примерно трём миллионам рублей. Обычный Teramont дешевле на 16 тысяч юаней.
В дальнейшем такая версия появится у американского кроссовера Volkswagen Atlas, а вот до России укороченный пятиместный «Терамонт» вряд ли доберётся.
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Автоновости , Volkswagen Teramont , Volkswagen
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