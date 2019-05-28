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Названы самые устойчивые к коррозии автомобили 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Шведские учёные определили автомобили, кузова которых оказались наиболее устойчивы к уничтожению коррозией, сообщает «Автовзгляд». В список попали машины, сошедшие с конвейера в период с 2002 по 2005 гг.
Эксперты протестировали автомобили, которые эксплуатируются зимой, когда дороги обильно обработаны антигололёдными реагентами: смеси, используемые коммунальными службами, оказывают наиболее сильное воздействие на металлические детали кузова. При этом специалисты подчёркивают, что устойчивость автомобиля к химическим веществам не зависит от марки и модели, поскольку машины одного бренда, сошедшие с конвейера в разное время демонстрируют разные показатели.
Самими невосприимчивыми к коррозии автомобилями, собранными в период с 2002по 2003 гг., признаны Audi A4, Mercedes-Benz C-класса, Volkswagen Golf, Opel Astra, Renault Megane и Volvo v70. Средние показатели устойчивости к ржавчине продемонстрировали Nissan Micra и Mitsubishi Carisma. Наименее надёжными эксперты назвали Mercedes E-класса, Mazda 6, Ford Focus и Mondeo.
Среди машин, произведённых в период с 2004 по 2005 гг., коррозия оказалась нипочём Nissan Micra, Renault Megane, Volvo 40-й серии, Ford Mondeo, Opel Astra и Citroen C5. Отрицательный вывод о надёжности специалисты сделали в отношении Meredes-Benz A-класcа, Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Ford Focus и Kia Picanto.
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