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Новый Nissan Qashqai в апреле стал бестселлером марки в России 

Автостат + ещё 1 5 часов назад
Фото: Автостат
Российские дилеры Nissan в апреле реализовали 2528 автомобилей — на 55% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года в России было продано 21813 автомобилей Nissan, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,0%, согласно данным АЕБ.
Бестселлером Nissan на российском рынке в апреле стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 42% до 902 штук. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail с показателем 736 реализованных машин, что на 52% ниже показателя годичной давности.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Цены на новинку составляют от 1 млн 290 тысяч до 1 млн 970 тыс. рублей.
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