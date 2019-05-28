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Рассекречена внешность кросс-хэтча Kia XCeed 

Автовести 35 минут назад
Фото: © Autoweek
Компания Kia планирует уже в ближайшее время снова расширить семейство Ceed — на этот раз при помощи кроссоподобного хэтчбека. Судя по тому, что рекламная фотосессия уже состоялась, официальная премьера новинки не за горами.
Изображения опубликовало голландское издание Autoweek со ссылкой на неназванные итальянские СМИ. Утверждается, что сделаны они тайно в ходе фотосъемки будущей новинки для рекламных каталогов, а сама модель представляет собой обычный хэтчбек Ceed с набором внедорожных аксессуаров для кузова.
Между тем, даже по не слишком качественным фото хорошо заметно, что XCeed получил существенно переработанное оформление как передней части, так и кормы. Отличия заключаются, в частности, в конфигурации головной оптики, очертаниях решетки радиатора, пластике бамперов и тому подобное. Кроме того, не исключено, что XCeed все же получит увеличенный дорожный просвет, так как, по слухам, у кросс-хэтча появится, помимо версии с приводом на переднюю ось, еще и полноприводная модификация.
Наконец, те же самые слухи прочат будущей новинке еще и гибридную силовую установку, помимо традиционных, которые позаимствуют у прочих членов семейства. Состоять она будет из 140-сильного бензинового и 80-сильного электрического моторов.
© Autoweek
Премьера новинки, скорее всего, состоится на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, а производство стартует месяцем позднее.
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Автоновости , Kia
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