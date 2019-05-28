Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Honda NSX Type R дебютирует осенью 

Motor.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Уже в октябре на автосалоне в Токио компания Honda может показать экстремальный вариант суперкара NSX с шильдиком Type R. По слухам, такой автомобиль станет мощнее и получит адаптированное для дорожной машины аэродинамическое «оперение» от гоночного NSX GT3.
Издание Forbes уверено, что отдачу гибридной силовой установки Sport Hybrid SH-AWD поднимут с нынешних 581 силой (644 Нм момента) до 659 сил. Она состоит из твин-турбо 3.5 V6 и трех электромоторов, которые для версии Type R могут слегка модернизировать или переписать для них программу управления. Не исключено, что NSX Type R получит более жесткую подвеску, а также аэродинамические элементы, успешно проверенные на гоночном варианте GT3.
В прошлом году Honda NSX, который в США продается под маркой Acura, пережил небольшое обновление. Суперкару модифицировали шасси, поставив более толстые стабилизаторы, и переписали ПО блока управления двигателем, системы рулевого управления и адаптивных амортизаторов. Также у машины появились более цепкие шины — Continental SportContact 6, разработанные специально для модели.
Отдача силовой установки обычного NSX составляет 583 силы и 644 Нм момента. Она освещена с девятиступенчатым «роботом» и разгоняет купе до «сотни» за 3,6 секунды. Максимальная скорость NSX — 307 километров в час.
Motor.ru: последние новости
«АвтоВАЗ» срочно отзывает Lada XRay Cross Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа Вседорожный Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
Комментарии
Автоновости , Acura , Honda NSX , Honda
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Audi получила ОТТС на новый Audi Q3 для России
Новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в России
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений149
В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами2
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:34
Начинающая автоледи не нашла педаль тормоза
ДТП
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Водителей теперь штрафуют не только из кустов
Автоновости
10:53
«Плюс 3 км/ч». Штраф за скорость хотят ужесточить
Автоновости
10:52
Купить техосмотр станет невозможно
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение