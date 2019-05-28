Honda NSX Type R дебютирует осенью

Уже в окт ябре на автосалоне в Токио компания Honda может показать экстремальный вариант суперкара NSX с шильдиком Type R. По слухам, такой автомобиль станет мощнее и получит адаптированное для дорожной машины аэродинамическое «оперение» от гоночного NSX GT3.

Издание Forbes уверено, что отдачу гибридной силовой установки Sport Hybrid SH-AWD поднимут с нынешних 581 силой (644 Нм момента) до 659 сил. Она состоит из твин-турбо 3.5 V6 и трех электромоторов, которые для версии Type R могут слегка модернизировать или переписать для них программу управления. Не исключено, что NSX Type R получит более жесткую подвеску, а также аэродинамические элементы, успешно проверенные на гоночном варианте GT3.

В прошлом году Honda NSX, который в США продается под маркой Acura, пережил небольшое обновление . Суп еркару модифицировали шасси, поставив более толстые стабилизаторы, и переписали ПО блока управления двигателем, системы рулевого управления и адаптивных амортизаторов. Также у машины появились более цепкие шины — Continental SportContact 6, разработанные специально для модели.

Отдача силовой установки обычного NSX составляет 583 силы и 644 Нм момента. Она освещена с девятиступенчатым «роботом» и разгоняет купе до «сотни» за 3,6 секунды. Максимальная скорость NSX — 307 километров в час.